В Балашихе проведут лекции о нейросетях и ИИ в парке «Пехорка»

Программу «ИИ без сложных слов» подготовили совместно с экспертами. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В парке «Пехорка» в Балашихе в августе и начале сентября пройдут бесплатные лекции об искусственном интеллекте. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Программу «ИИ без сложных слов» подготовили совместно с экспертами в области искусственного интеллекта и специалистами «Сбера». Слушателям расскажут об истории развития технологий, принципах работы нейросетей и их перспективах. Также покажут, как использовать цифровые сервисы в учебе, работе и решении повседневных задач - от ЖКХ до образования.

Проект реализуют в рамках образовательной инициативы «Школа 21» - бесплатной школы цифровых технологий. Расписание лекций опубликуют в официальных аккаунтах администрации.

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