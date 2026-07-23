Спасатели призвали новосибирцев не употреблять алкоголь на рыбалке

Лучше взять с собой термос с горячим чаем. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Новосибирской области обратились к рыбакам с рекомендациями по безопасному поведению на воде. Соответствующий пост опубликовали в телеграм-канале спасателей МАСС.

Специалисты напомнили, что спасательный жилет должен быть надет на человеке, а не лежать в лодке. В случае переворота судна или внезапного ухудшения самочувствия он даст драгоценные минуты до прихода помощи.

Спасатели строго запрещают купаться с лодки. Разгоряченное тело при соприкосновении с холодной водой может вызвать спазмы. Даже если кажется, что вода теплая и рядом мелко, нырять с борта не стоит.

Выходя на водоем, рыбакам советуют внимательно следить за прогнозом погоды. Ветер и волна могут подняться неожиданно. При грозе находиться на воде особенно опасно, поэтому лучше не уходить далеко от берега.

Алкоголь на рыбалке тоже под запретом. Спасатели отмечают, что спиртное притупляет чувство опасности и замедляет реакцию, а согревает только по ощущениям. Лучше взять с собой термос с горячим чаем.

Телефон необходимо упаковать в герметичный пакет и держать на видном месте. В экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112 и четко называть координаты, ориентиры и приметы места.

Если зацепились снасти за дно или уплыл поплавок, не стоит лезть за ними в воду. Новую блесну можно купить в магазине, а вот жизнь — нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX