В Новосибирской области за неделю спасли 11 человек на воде

Люди не могли вернуться на берег из-за заглохших лодочных моторов и нехватки топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю спасатели МЧС и областной поисково-спасательной службы помогли 11 жителям Новосибирской области, оказавшимся в опасной ситуации на воде. Об этом сообщили в учреждении.

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России пришли на помощь шести отдыхающим на Новосибирском водохранилище. Так, 19 июля у компании на лодке закончилось топливо в районе Боровских островов, после чего людей доставили на берег. В Советском районе Новосибирска спасатели отбуксировали лодку с заглохшим мотором. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Еще один случай произошел в ночь с 19 на 20 июля на озере Сартлан в Барабинском районе. Семья с тремя детьми из-за неисправности мотора всю ночь дрейфовала в камышах. Спасатели установили на берегу мощный прожектор, благодаря которому люди смогли сориентироваться и на веслах добраться до суши.

В МЧС напомнили, что перед выходом на воду необходимо проверить исправность судна, наличие спасательных жилетов и запас топлива, а также учитывать прогноз погоды.

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