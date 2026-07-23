Новосибирец оштрафован на 300 тысяч рублей за взлом аккаунтов водителей такси

Сибиряк использовал программы для доступа к аккаунтам водителей в приложении такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, виновному в хищении денег с аккаунтов водителей такси в приложении с помощью вредоносных программ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В 2023-2024 годах сибиряк использовал программы для нейтрализации защиты и получал доступ к аккаунтам водителей в приложении такси, чтобы похищать стимулирующие выплаты. Всего он совершил 30 преступлений.

Суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей, но с учетом времени задержания смягчил до 300 тысяч. Уголовные дела о мошенничестве прекращены за истечением сроков давности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX