В Новосибирске прием документов на бюджет в вузы завершится 25 июля

Для магистратуры вузы устанавливают дату завершения приема самостоятельно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Абитуриенты российских, в том числе новосибирских вузов смогут подать заявления на бюджетные места бакалавриата и специалитета до 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Конкурсные списки появятся на сайтах учебных заведений и на портале «Госуслуги» 27 июля. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу — до 5 августа. Приказы о зачислении опубликуют 3 и 7 августа соответственно. В дни между этими датами абитуриенты уже не смогут подать или отозвать заявления.

Для магистратуры вузы устанавливают дату завершения приема на бюджет самостоятельно, но не позднее 20 августа. Подача документов на платное отделение возможна до 20 сентября независимо от программы.

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