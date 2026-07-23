Делегация Индии посетила Новосибирский зоопарк

Гостей познакомили с работой зоопарка и особенностями содержания животных в Сибири Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило посетила делегация Республики Индия во главе с генеральным консулом в Екатеринбурге Дебабратой Чаттопадхьяем. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Во время экскурсии гостям рассказали об особенностях содержания животных в сибирском климате, познакомили с местными видами и условиями, которые создают для обитателей зоопарка из разных уголков мира.

В зоопарке отметили, что подобные встречи способствуют развитию международного сотрудничества и обмену опытом в сфере содержания и сохранения животных.

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