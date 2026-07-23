Участники СВО отсудили 8 млн у юристов-мошенников в Новосибирской области

Также прокуратура выявила два фиктивных брака. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прокуратура защищает права участников специальной военной операции и их семей. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск сообщила начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры региона Екатерина Болтовская.

В этом году ведомство предъявило 20 исков в интересах бойцов, которых обманули недобросовестные юристы. Суды уже взыскали в пользу участников СВО более 8 миллионов рублей.

Также прокуратура выявила два фиктивных брака. Женщины заключали их с участниками СВО, чтобы получить выплаты. Суд признал оба союза недействительными.

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