В Новосибирске спрос на зарядку электромобилей вырос на 60%

С начала года значительно увеличилось потребление электроэнергии на городских электрозаправках Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за первое полугодие 2026 года объем электроэнергии, отпускаемой сетью электрозаправок «Сибирь заряжает», вырос на 60%. Наибольший прирост зафиксировали в июне и июле. Об этом сообщает пресс-служба «СГК-Новосибирск».

Как сообщили в СГК, основной причиной роста стало увеличение числа электромобилей, а также активное использование владельцами подзаряжаемых гибридов электрического режима движения.

До конца 2026 года компания планирует увеличить количество электрозаправочных станций в Новосибирске с 88 до 100.

По словам руководителя программ развития СГК Игоря Загороднего, Новосибирск занимает пятое место среди российских городов по числу электрозаправок.

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