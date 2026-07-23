В Новосибирске спасатели за сутки освободили из закрытых квартир двоих детей

Родители вышли из квартиры в подъезд, а ребенок в это время закрыл задвижку. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 22 июля, новосибирские спасатели дважды выезжали к детям двух и трех лет, которые закрыли дверь за родителями, вышедшими в подъезд на минуту. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Родители вышли вынести мусор, забрать коляску или проверить почту, а ребенок в это время закрыл задвижку. Открыть обратно малыши уже не смогли – для этого нужен другой захват, больше усилий и координация обеих рук, а в стрессовой ситуации ребенок более растерян.

Спасатели предупреждают: свободного экипажа может не быть, ожидание помощи иногда затягивается на 30-40 минут. Все это время малыш остается в квартире без присмотра, а вокруг – розетки, бытовая химия, лекарства, неустойчивая мебель и открытая вода. Родителей просят заранее убирать внутренние задвижки, до которых ребенок может дотянуться.

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