Строительство школы на 825 мест завершат до конца года в Новосибирске

Объект возводят на улице Большая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска продолжается строительство новой школы на 825 мест. Объект возводят на улице Большая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

По словам министра строительства региона Дмитрия Богомолова, готовность здания уже достигла примерно 50%. Строители активно ведут работы, и завершить их планируют до конца 2026 года.

Сейчас на площадке монтируют внутренние и внешние инженерные коммуникации, устанавливают окна, занимаются отделкой помещений. Также рабочие уже приступили к благоустройству территории вокруг школы. Подрядчиком выступает компания «Спецстрой».

Всего в Новосибирске одновременно строят шесть школ по программе государственно-частного партнерства. Работы идут на всех площадках. После ввода этих объектов в городе появится 5 775 новых мест для учеников.

В ближайшие три года в регионе планируют сдать еще 15 школ — это почти 10 тысяч мест. Кроме того, до 2037 года за счет внебюджетных средств построят 14 школ (около 9 тысяч мест) и 24 детских сада (более 4,2 тысячи мест). Правительство области держит каждый объект на особом контроле.

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