Жительницу Кыштовского района будут судить за нападение с ножом

По версии следствия, женщина во время ссоры ранила сожителя в грудь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Кыштовского района, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, вечером 21 марта 2026 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов деревни Ядрышниково.

Во время ссоры с сожителем она, как считает следствие, нанесла мужчине удар ножом в грудь. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Женщине предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

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