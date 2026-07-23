Авиарейсы Новосибирск – Батуми показали стопроцентную загрузку

Отдых на черноморском побережье Грузии отмечается высоким спросом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прямые рейсы из Новосибирска в Батуми показали стопроцентную загрузку, сообщает аэропорт Толмачево со ссылкой на авиакомпанию Red Wings.

Отдых на черноморском побережье Грузии отмечается высоким спросом. Авиаперевозчик стал первым, кто открыл прямое сообщение между Новосибирском и Батуми. Полетная программа стартовала в конце мая и продлится до октября 2026 года.

Время в пути составляет около пяти часов. Рейсы выполняются из Толмачево по понедельникам в 07:50 и четвергам в 09:50. Обратно из Батуми – по средам в 00:50 и воскресеньям в 22:30 по местному времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX