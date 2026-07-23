Авиарейсы Новосибирск – Батуми показали стопроцентную загрузку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Прямые рейсы из Новосибирска в Батуми показали стопроцентную загрузку, сообщает аэропорт Толмачево со ссылкой на авиакомпанию Red Wings.
Отдых на черноморском побережье Грузии отмечается высоким спросом. Авиаперевозчик стал первым, кто открыл прямое сообщение между Новосибирском и Батуми. Полетная программа стартовала в конце мая и продлится до октября 2026 года.
Время в пути составляет около пяти часов. Рейсы выполняются из Толмачево по понедельникам в 07:50 и четвергам в 09:50. Обратно из Батуми – по средам в 00:50 и воскресеньям в 22:30 по местному времени.
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