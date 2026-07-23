В Толмачево у пассажира изъяли три ножа перед вылетом в Душанбе

Мужчина пытался вывезти холодное оружие без разрешительных документов. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево обнаружили три ножа в ручной клади 28-летнего пассажира, вылетающего из Новосибирска в Душанбе. Экспертиза признала их холодным оружием. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Ножи с лезвиями длиной около 20 сантиметров находились в чехлах. Их выявили с помощью досмотровой техники при выборочном контроле на «зеленом коридоре».

По словам пассажира, он купил ножи на маркетплейсе в качестве сувениров для друзей.

Таможенная экспертиза установила, что предметы относятся к клинковому холодному оружию колюще-режущего действия. Для их вывоза через границу необходимо оформить разрешительные документы.

В отношении мужчины возбудили два дела об административных правонарушениях — за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на их вывоз.

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