Продавщицу ювелирного магазина осудили за кражу украшений в Новосибирске

Подсудимая - уроженка Республики Алтай. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске суд вынес приговор 21-летней продавщице ювелирного магазина, которая украла товар более чем на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Девушка, уроженка Республики Алтай, устроилась на работу продавцом-кассиром. Всего за месяц она присвоила ювелирные изделия на сумму свыше 1 миллиона рублей. Украшения она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

В суде подсудимая полностью признала вину. Она частично погасила ущерб — внесла 55 тысяч рублей.

Калининский районный суд признал ее виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере. Судья учел, что у женщины есть двое маленьких детей, и назначил наказание — 1 год и 2 месяца лишения свободы условно. Испытательный срок составит 1 год 6 месяцев. Также суд возложил на осужденную дополнительные обязанности.

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