Транспортная прокуратура проверяет задержки рейсов в Толмачево

Сложная ситуация сложилась и в других аэропортах Сибири. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается отправление нескольких рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Причина задержек — неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из-за позднего прибытия самолетов в Толмачево не могут вовремя вылететь рейсы авиакомпаний «Северный ветер», «НордСтар» и «Якутия». Пассажиры ждут вылета в Москву, Санкт-Петербург и Абакан.

Сложная ситуация сложилась и в других аэропортах Сибири. В Томске из-за погоды задержали рейсы «Аэрофлота» и «Сибири» в Москву. В Красноярске также задержан самолет «Аэрофлота» в столицу. В Новокузнецке и Норильске пассажиры тоже не могут улететь вовремя.

Транспортные прокуроры взяли ситуацию на контроль. Они проверяют, как авиакомпании соблюдают права пассажиров при задержке рейсов. Всем ожидающим должны предоставить полагающийся по закону комплекс услуг.

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