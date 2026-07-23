В Новосибирске впервые выписали штраф по новым правилам благоустройства

Новые меры служат для того, чтобы компании благоустраивали территории в срок. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска впервые применила обновленную схему штрафов за нарушения правил благоустройства, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Протокол составлен в отношении ООО «НТСК» за срыв сроков восстановления благоустройства на улице Римского-Корсакова. Материалы направлены в административную комиссию Ленинского района.

По словам мэра Максима Кудрявцева, цель новых правил – не собрать больше штрафов, а мотивировать компании приводить город в порядок быстрее.

– Прецедент есть – материалы направлены в административную комиссию. Для жителей это гарантия, что ямы и разрытия не останутся во дворах надолго, – отметил он.

Работы на Римского-Корсакова остановлены из-за прекращения финансирования. Вторым проблемным адресом стала улица Немировича-Данченко, где благоустройство не выполнено с 2024 года. Напомним, что с 25 июня в регионе действуют повышенные штрафы: для юрлиц они достигают 300 тысяч рублей.

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