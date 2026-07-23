Под Новосибирском у женщины арестовали Land Rover за долг в 27 млн

Машину оставили на хранение её представителю. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы наложили арест на дорогой внедорожник 2022 года выпуска из-за крупной задолженности его владелицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В отношении 46-летней женщины возбуждено сразу шесть исполнительных производств. Общая сумма долгов достигла 27 миллионов рублей. Из них 17 миллионов она должна физическому лицу, а остальное — это налоги и кредиты. Сама должница занимается операциями с недвижимостью.

По официальным данным, в собственности у женщины находятся 42 объекта недвижимости и три машины. Однако свои обязательства она не выполняла. Недавно её супруг и представитель приходили в ведомство и просили снять аресты с части объектов, но им объяснили, как правильно погасить долг.

В тот же день на парковке приставы арестовали Land Rover Range Rover, который принадлежит неплательщице. Машину оставили на хранение её представителю. Также судебный пристав вынес постановление о запрете любых регистрационных действий с этой моделью автомобиля.

Если в течение десяти дней женщина не расплатится, внедорожник оценят и выставят на продажу. Вырученные деньги направят в счет погашения задолженности. Если после этого останется сумма, её вернут владелице.

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