В Новосибирске собственник здания заплатит штраф за травму женщины на крыльце

Арендатора внутренних помещений в здании суд признал невиновным. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд удовлетворил иск местной жительницы к владельцу здания на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В марте 2024 года женщина подошла к входу в продуктовый магазин, поскользнулась на крыльце и упала, ударившись головой. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

Суд установил, что собственником здания является ООО «Брокеридж Технолоджи», на которое по договору аренды возложена обязанность по уборке и очистке территории. Именно его бездействие признано причиной травмы. Арендатора внутренних помещений суд признал невиновным. В итоге с собственника взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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