Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+21°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья23 июля 2026 4:07

В Новосибирском зоопарке рассказали о свободных прогулках лемуров по территории

Посетителей просят не ловить и не кормить животных
Валерия МОРГУНЕНКО
Лемуры свободно передвигаются по зоопарку и всегда возвращаются в свои вольеры. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

Лемуры свободно передвигаются по зоопарку и всегда возвращаются в свои вольеры. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило участились вопросы о том, почему лемуры перемещаются по территории. Разъяснения дает пресс-служба учреждения.

Сотрудники зоопарка успокаивают: это естественное поведение для социальных и семейных животных. Лемуры свободно передвигаются по зоопарку и всегда возвращаются в свои вольеры.

Посетителей просят не пытаться ловить или трогать лемуров, а также не кормить их, даже если они активно «просят». Это делается для сохранения безопасности животных и их привычного образа жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX