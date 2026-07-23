В Новосибирском зоопарке рассказали о свободных прогулках лемуров по территории

Лемуры свободно передвигаются по зоопарку и всегда возвращаются в свои вольеры. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило участились вопросы о том, почему лемуры перемещаются по территории. Разъяснения дает пресс-служба учреждения.

Сотрудники зоопарка успокаивают: это естественное поведение для социальных и семейных животных. Лемуры свободно передвигаются по зоопарку и всегда возвращаются в свои вольеры.

Посетителей просят не пытаться ловить или трогать лемуров, а также не кормить их, даже если они активно «просят». Это делается для сохранения безопасности животных и их привычного образа жизни.

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