Новосибирским добровольцам положены выплаты и служба в выбранных подразделениях

Правительство Новосибирской области проводит системную работу по поддержке добровольцев на передовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается набор на военную службу по контракту в зоне проведения СВО. Жители региона, заключившие контракт с Министерством обороны РФ до конца июля, получат повышенную единовременную выплату до 2,9 млн рублей сразу при поступлении на службу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко подчеркнул, что Правительство Новосибирской области проводит системную работу по поддержке добровольцев на передовой, решивших защищать интересы Родины.

– Мы сопровождаем каждого бойца с момента обращения на пункт отбора вплоть до прибытия в воинскую часть, чтобы в полной мере исполнить условия, предусмотренные контрактом, и добровольцы могли служить по выбранной воинской специальности в конкретной воинской части в полном соответствии с условиями договора. Иногда некоторые рекрутинговые структуры декларируют такие же или даже большие возможности, а на деле они не предоставляются. В Новосибирской области адресное региональное сопровождение каждого добровольца реализуется в полной мере. При поступлении на контрактную службу работает принцип «одного окна»: практически все необходимые процедуры – от оформления документов, тестирования, медицинского обследования до оформления банковской карты и заключения контракта – производятся в одном месте, на постоянном пункте отбора. Кроме того, на территории региона создана бесшовная система выплат, благодаря которой поступление средств на счета новобранцев при заключении ими контрактов с Минобороны РФ занимает несколько дней. Важно, что у жителей региона есть возможность служить в именных батальонах – служить со СВОими. Это влияет на эффективность и боевой дух бойцов – многие граждане приходят служить именно в именные подразделения, с ребятами, с которыми учились вместе, дружили. Для поддержания боевого и морального духа участников СВО организовано сопровождение членов их семей – так наши парни на передовой знают, что их родные получают всю необходимую поддержку, пока они стоят на защите интересов Родины, – ответил заместитель губернатора.

При заключении контракта до конца июля 2026 года ежемесячное содержание для новосибирцев составит 224 тысячи рублей. В дальнейшем, после выполнения регионом плана набора, размер выплат может быть скорректирован.

Для мужчин от 18 до 45 лет, годных по состоянию здоровья, открыта возможность служить в войсках БПЛА. При заключении контракта выплата также составит до 2,9 млн рублей, предусмотрено двухмесячное обучение. Срок контракта – от 1 года.

Подробнее о службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.

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