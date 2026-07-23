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НовостиОбщество23 июля 2026 3:34

Новосибирским добровольцам положены выплаты и служба в выбранных подразделениях

До конца июля контрактники могут получить до 2,9 млн рублей единовременно
Валерия МОРГУНЕНКО
Правительство Новосибирской области проводит системную работу по поддержке добровольцев на передовой.

Правительство Новосибирской области проводит системную работу по поддержке добровольцев на передовой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается набор на военную службу по контракту в зоне проведения СВО. Жители региона, заключившие контракт с Министерством обороны РФ до конца июля, получат повышенную единовременную выплату до 2,9 млн рублей сразу при поступлении на службу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко подчеркнул, что Правительство Новосибирской области проводит системную работу по поддержке добровольцев на передовой, решивших защищать интересы Родины.

– Мы сопровождаем каждого бойца с момента обращения на пункт отбора вплоть до прибытия в воинскую часть, чтобы в полной мере исполнить условия, предусмотренные контрактом, и добровольцы могли служить по выбранной воинской специальности в конкретной воинской части в полном соответствии с условиями договора. Иногда некоторые рекрутинговые структуры декларируют такие же или даже большие возможности, а на деле они не предоставляются. В Новосибирской области адресное региональное сопровождение каждого добровольца реализуется в полной мере. При поступлении на контрактную службу работает принцип «одного окна»: практически все необходимые процедуры – от оформления документов, тестирования, медицинского обследования до оформления банковской карты и заключения контракта – производятся в одном месте, на постоянном пункте отбора. Кроме того, на территории региона создана бесшовная система выплат, благодаря которой поступление средств на счета новобранцев при заключении ими контрактов с Минобороны РФ занимает несколько дней. Важно, что у жителей региона есть возможность служить в именных батальонах – служить со СВОими. Это влияет на эффективность и боевой дух бойцов – многие граждане приходят служить именно в именные подразделения, с ребятами, с которыми учились вместе, дружили. Для поддержания боевого и морального духа участников СВО организовано сопровождение членов их семей – так наши парни на передовой знают, что их родные получают всю необходимую поддержку, пока они стоят на защите интересов Родины, – ответил заместитель губернатора.

При заключении контракта до конца июля 2026 года ежемесячное содержание для новосибирцев составит 224 тысячи рублей. В дальнейшем, после выполнения регионом плана набора, размер выплат может быть скорректирован.

Для мужчин от 18 до 45 лет, годных по состоянию здоровья, открыта возможность служить в войсках БПЛА. При заключении контракта выплата также составит до 2,9 млн рублей, предусмотрено двухмесячное обучение. Срок контракта – от 1 года.

Подробнее о службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.

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