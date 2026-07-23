Пострадавшая на гололеде получила 70 тысяч рублей компенсации в Новосибирске

Судья встал на сторону пострадавшей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска женщина поскользнулась на необработанном тротуаре и сломала руку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Противогололедные средства на этом участке не применяли, поэтому наледь так и осталась на месте. В результате падения женщина получила закрытый перелом кисти правой руки. Она испытывала сильную боль, долгое время не могла вести привычный образ жизни и проходила длительное лечение.

Прокуратура Первомайского района проверила эту историю и подала иск в суд. Судья встал на сторону пострадавшей. Муниципальное казенное учреждение «Первомайское» выплатило ей 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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