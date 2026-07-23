В Новосибирске права осужденного инвалида восстановлены через суд

Осужденный не имел технических средств реабилитации, которые ему положены по закону. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокурора в интересах осужденного, имеющего I группу инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Проверка показала, что мужчина, отбывающий наказание в ИК-3, не имел технических средств реабилитации, которые ему положены по закону. Это ограничивает его жизнедеятельность в условиях исправительного учреждения.

Суд обязал руководство учреждения предоставить осужденному необходимую реабилитацию. При недостатке средств у колонии финансирование поручено организовать ответственным ведомствам. Решение еще не вступило в законную силу.

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