В Новосибирске права осужденного инвалида восстановлены через суд

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Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокурора в интересах осужденного, имеющего I группу инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Проверка показала, что мужчина, отбывающий наказание в ИК-3, не имел технических средств реабилитации, которые ему положены по закону. Это ограничивает его жизнедеятельность в условиях исправительного учреждения.
Суд обязал руководство учреждения предоставить осужденному необходимую реабилитацию. При недостатке средств у колонии финансирование поручено организовать ответственным ведомствам. Решение еще не вступило в законную силу.
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