В Новосибирской области за сутки потушили 18 пожаров

В отдельных районах области сохранится высокий уровень пожарной опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 18 техногенных пожаров и выезжали на четыре ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По прогнозам, с 23 по 29 июля в отдельных районах области сохранится высокий уровень пожарной опасности – четвертый класс. Это означает, что риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров остается повышенным.

Кроме того, на контроле МЧС находится обстановка с техногенными пожарами, дорожными авариями и безопасностью людей на водоемах. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность при обращении с огнем и не оставлять детей у воды без присмотра.

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