Новосибирца зажало под грузовиком во время замены колеса

Сотрудники полиции прибыли на место уже через десять минут. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Черепановском районе спасли мужчину, которого придавило грузовиком во время ремонта колеса. Инцидент произошел на 131-м километре федеральной трассы Р-256. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Водитель занимался заменой колеса, когда грузовик сорвался с домкрата и прижал его к земле. Очевидцы позвонили в дежурную часть районного отдела полиции.

Оперативный дежурный сразу же связался с ближайшим патрулем ДПС. Сотрудники прибыли на место уже через десять минут. Они использовали домкрат, чтобы приподнять тяжелую машину и высвободить пострадавшего.

Мужчину передали врачам скорой помощи. С множественными травмами его доставили в Черепановскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX