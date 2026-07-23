Размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет назвали в Новосибирской области

Для неработающих родителей установлено фиксированное пособие. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В России размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет зависит от заработка родителя и составляет 40% от среднего дохода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта РЭУ им. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

В 2026 году максимальная выплата для работающих родителей – чуть более 83 тысяч рублей в месяц. Десять лет назад, например, лимит составлял около 21,6 тысячи. Для неработающих родителей установлено фиксированное пособие в размере 10,7 тысячи рублей.

Эксперт отметила, что за последние годы средняя зарплата в России выросла почти в три раза – с 32,6 тысячи в 2016 году до 100,4 тысячи в 2025 году. Выплата по уходу за ребенком сохраняется даже при выходе родителя на работу.

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