Под Новосибирском ищут подрядчика для ремонта трассы «Здвинск-Барабинск»

Подрядчик уложит три слоя асфальтобетона. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Здвинском районе приведут в порядок участок региональной трассы между Здвинском и Барабинском. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Ведомство начало поиск подрядчика для ремонта дороги с 15-го по 20-й километр возле села Сарабалык. Победителю торгов предстоит устранить пучины на этом отрезке. Из-за этих дефектов покрытие теряет ровность, а ездить по нему становится небезопасно.

По условиям контракта, подрядчик уложит три слоя асфальтобетона, укрепит обочины, установит сигнальные столбики и нанесет разметку. Завершить все работы он должен до осени 2027 года.

Эту дорогу построили еще в 1977 году. Она связывает два района и имеет протяженность 89,7 километра. При этом 28 километров из них проходят по территории Здвинского района.

Специалисты ТУАД провели диагностику и выяснили, что межремонтные сроки службы покрытия давно превышены. Состояние трассы оценивается как низкое с точки зрения безопасности и удобства для водителей. При этом по ней каждый день ходят автобусы с пассажирами, поэтому ремонт считают социально важной задачей.

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