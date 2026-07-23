Вышку сотовой связи установят в селе Ермолаевка под Новосибирском

Для села нашли участок под установку вышки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Ермолаевка Убинского района Новосибирской области до конца ноября должна появиться устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас к интернету в Ермолаевке подключены только социальные учреждения, а ближайшие вышки сотовых операторов находятся в селе Убинское, до которого от населенного пункта 14 километров. Из-за удаленности и особенностей рельефа сигнал от некоторых операторов доходит нестабильно или не ловит совсем.

Для села нашли участок под установку вышки, туда уже подвели электричество. В сентябре компания «Ростелеком» начнет прокладывать оптоволокно и монтировать антенно-мачтовое сооружение. Завершить работы и запустить вышку в эксплуатацию планируют к ноябрю, после чего связь у сельчан появится в полном объеме.

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