Всероссийский день поля: адресные решения в питании растений и работа с качеством почв

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

С 16 по 18 июля Алтайский край был главной выставочной площадкой отечественного АПК. В Сибирском агропарке прошел форум «Всероссийский день поля - 2026», один из самых масштабных за всю историю.

Главной темой форума стали инновации. В сфере минерального питания растений опытом поделилась крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). «ФосАгро» в девятый раз выступила генеральным партнером Всероссийского дня поля.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Стенд компании посетила официальная делегация во главе с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут и губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк приветствовал гостей и рассказал о комплексном подходе компании: работа с качеством и состоянием почв, адресные решения в работе с удобрениями.

«ФосАгро-Регион» развивает сервис агрохимического обследования почв с автоматизированным отбором почвенных проб и анализом в собственной агрохимической лаборатории. По его итогам эксперты разрабатывают индивидуальные для каждого поля системы питания, которые помогают снижать себестоимость производства и получать стабильные урожаи.

В ассортименте компании свыше 60 марок минеральных удобрений, в том числе инновационные, содержащие в одной грануле весь необходимый набор элементов питания, а также удобрения в жидкой и водорастворимой формах.

При разработке систем питания эксперты также учитывают и сортовые особенности культур. «ФосАгро-Регион» также обеспечивает поставки семян российской селекции, сопровождая их рекомендациями по грамотному минеральному питанию для максимального раскрытия потенциала.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Оценить эффективность предложенных решений аграрии смогли непосредственно на выставке: на демонстрационных посевах «ФосАгро-Регион» показала в действии свыше 20 систем питания на шести культурах. Кроме того, на демопосевах совместно с Алтайским ГАУ были представлены новые сорта гречихи, яровой пшеницы и подсолнечника. Их вырастили на системах питания «ФосАгро-Регион», разработанных специально для местных условий.

Важным событием для всего макрорегиона стало открытие первого за Уралом центра дистрибуции «ФосАгро-Регион» в Новоалтайске. Для новосибирских аграриев новый хаб означает сокращение транспортного плеча, гарантированное наличие востребованных марок и возможность формировать запасы на будущий сезон.

В рамках форума «ФосАгро-Регион» организовала панельную дискуссию об инновациях в питании растений, где эксперты обсудили повышение эффективности применения удобрений и раскрытие потенциала отечественных сортов.

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