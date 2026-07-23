Три волейболиста новосибирского «Локомотива» вошли в состав сборной России

По количеству делегированных игроков «Локомотив» уступил московскому «Динамо». Фото: телеграм-канал максима Кудрявцева

Три представителя новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» вошли в национальную сборную России. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

В состав сборной, который насчитывает 14 человек, попали доигровщик Омар Курбанов, блокирующий Дмитрий Лызик и диагональный Илья Казаченков. Оба последних спортсмена являются воспитанниками новосибирского клуба.

По количеству делегированных игроков «Локомотив» уступил только московскому «Динамо» и занял второе место среди всех команд, представленных в сборной. Тот факт, что сразу трое волейболистов из Новосибирска получили вызов в национальную команду, говорит о высокой репутации клуба как одной из главных кузниц кадров для российского волейбола.

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