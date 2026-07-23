В Новосибирске откроется крупнейшая за Уралом музыкальная школа

В школе оборудовали 50 классов. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

С 1 сентября в Новосибирске на улице Терешковой начнет работать новая детская музыкальная школа № 10. Новый образовательный центр рассчитан на 800 воспитанников. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

В школе оборудовали 50 классов, где будут преподавать 24 музыкальных направления, включая редкие дисциплины: игру на арфе и органе. Также в школе обустроили два концертных зала, студию звукозаписи, библиотеку и мастерскую для ремонта роялей. В планах руководства открыть классы фагота и гобоя, чтобы в будущем собрать полноценный симфонический оркестр.

Сейчас в здании заканчивают устанавливать оборудование и музыкальные инструменты. На эти цели из бюджета выделили 100 миллионов рублей, благодаря чему школа полностью подготовлена к приему учеников.

Преподавать в школе будут специалисты высокого уровня. В коллектив вошли солисты оперного театра, музыкального театра и филармонии. В мэрии отметили, что учреждение должно стать площадкой для поиска юных талантов, которые в перспективе смогут представлять город на всероссийских и международных конкурсах. Основной набор учеников запланирован с конца августа по 20 сентября.

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