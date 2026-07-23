Дикий кабан съедает картофель на огородах в СНТ под Новосибирском

Животное не боится людей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе дикий кабан повадился ходить на огороды и есть картошку у местных жителей. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в МАХ.

Зверя заметили в СНТ «Крутиха». На опубликованных кадрах видно, как кабан идет по дороге, а затем сворачивает в огород. По словам одного из жителей, животное не боится людей и даже выгоняет их с участков.

Охотники уже приезжали, чтобы поймать кабана, но он ушел от них.

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