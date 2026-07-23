Новосибирская команда вошла в топ-100 мирового рейтинга по CS 2

В составе «QUAZAR x 44» выступают пять сибиряков. Фото: QUAZAR

Новосибирская киберспортивная команда «QUAZAR x 44» завоевала две бронзовые награды на международных турнирах по Counter-Strike 2. Об этом сообщили в пресс-службе QUAZAR.

Сначала сибиряки выступили на турнире ESL Challenger. Чтобы пробиться в финал, им пришлось несколько раз побеждать в лиге ESEA. По пути новосибирцы обыграли коллективы из Италии, Чехии, Турции, Швеции, Франции и Англии, но в полуфинале уступили российской команде «HOTU». За третье место они получили 1000 долларов.

Сразу после этого кибератлеты отправились в Москву на турнир GLuck Yungstar. За два дня они провели пять матчей, выиграли три из них и снова заняли третье место, заработав еще 750 долларов. Таким образом, общий призовой фонд, который пополнили новосибирцы, составил 1750 долларов (около 138 тысяч рублей).

Благодаря этим результатам команда поднялась на 91-е место в мировом рейтинге HLTV. В составе «QUAZAR x 44» выступают Дмитрий Попов, Егор Торжков, Илья Воронов, Артем Борисов и Данил Порядин. Тренер Дмитрий Дзуцев отметил, что сейчас они берут паузу в выступлениях и сосредоточатся на тренировках и разборе ошибок. Впереди у команды открытые квалификации на чемпионат мира в Париже, который проходит с 6 июля по 23 августа.

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