Травина возглавила общественный совет при Минцифре Новосибирской области

Члены совета представили свои компетенции. Фото: Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области

В Новосибирской области состоялось первое заседание Общественного совета при региональном Министерстве цифрового развития и связи в обновленном составе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председателем совета избрали Ирину Травину, которая руководит ассоциацией «СибАкадемСофт», а ее заместителем стал Анатолий Нуянзин из компании «Новотелеком». Заседание открыл министр Сергей Цукарь. Он напомнил, что основные задачи совета – обеспечивать прозрачность работы министерства, собирать обратную связь от граждан и организаций, а также участвовать в обсуждении стратегических документов по развитию ИТ-отрасли.

Члены совета представили свои компетенции и опыт работы с общественными организациями. Ирина Травина предложила им подготовить идеи для плана работы на второе полугодие 2026 года, чтобы увязать их с проектами министерства. Дополнительно обсудили создание реестра ИТ-стартапов региона и участие компаний в выставочных мероприятиях. Состав совета утвержден на три года.

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