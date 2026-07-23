Новосибирские учителя получили особый статус и новые льготы в 2026 году

Учителям гарантируют непрерывное профессиональное развитие. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России официально закрепили особый статус педагога на государственном уровне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ призван повысить престиж учительской профессии.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в этом году в педагогические вузы подали почти 585 тысяч заявлений – на 130 тысяч больше, чем в прошлом. По его словам, указ позволит создать единые федеральные стандарты поддержки педагогов.

Учителям гарантируют непрерывное профессиональное развитие и методическую помощь, а для начинающих вводят обязательное наставничество сроком от года. Педагоги получат бесплатный доступ к государственным электронным библиотекам, право бесплатно посещать музеи раз в месяц, бесплатную юрпомощь и госзащиту от угроз. При стаже от 25 лет им дадут звание «Ветеран труда», а регионам рекомендовали принимать детей учителей в сады вне очереди.

Правительству поручили разработать единое удостоверение педагога и уточнить нормы рабочей нагрузки. Главы регионов будут информировать учителей о льготах и смогут добавлять свои меры поддержки. При этом все новые гарантии не отменяют действующие региональные выплаты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX