Часть рейсов отменили и задержали в новосибирском аэропорту Толмачево

Два рейса задерживаются. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 23 июля произошли изменения в расписании рейсов авиакомпании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации табло, отменены три рейса. Не вылетит самолет по маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск (номер S7 5367), который должен был отправиться в 10:45. Также пассажиры не дождутся рейса Усть-Каменогорск – Новосибирск (S7 5524) с плановым временем прибытия в 08:20 и рейса Горно-Алтайск – Новосибирск (S7 5368), ожидавшегося в 13:25.

Кроме того, зафиксированы две задержки. Рейс из Москвы (Домодедово) в Новосибирск под номером S7 2513 вместо 07:05 прибудет в 07:40. Рейс из Владивостока (S7 5206) задерживается на час: его прибытие перенесено с 09:30 на 10:35. Все изменения коснулись рейсов, запланированных на 23 июля.

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