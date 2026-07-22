Житель Рубцовска подменил оригинальные смартфоны на муляжи в пункте выдачи

Житель Рубцовска задержан за мошенничество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске задержан 28-летний местный житель, которого подозревают в хищении дорогостоящих смартфонов через интернет-площадку. Об этом пишет amic.

В полицию с заявлением обратился представитель коммерческой фирмы. Он сообщил, что со склада компании пропали два аппарата последней модели. Правоохранители провели оперативную работу и вышли на след предполагаемого преступника.

Выяснилось, что мужчина оформил заказ на два премиальных телефона в крупном онлайн-магазине. Придя в пункт выдачи, он заменил настоящие девайсы на муляжи. Оригиналы он незаметно забрал себе. Нанесенный ущерб составил более 164 тысяч рублей.

На допросе подозреваемый признал вину. Он рассчитывал, что обман не раскроется. Похищенную технику он намеревался сбыть с рук, чтобы получить деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На период следствия фигуранту избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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