Вирусолог Краснов: «Осенью ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ»

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается осенью. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области ожидают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сентябре 2026 года. Об этом NewsNN сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозах на новый эпидемиологический сезон. По ее словам, первую волну роста заболеваемости стоит ждать в сентябре. Регионам уже рекомендовали начать подготовку к наплыву пациентов и кампании по вакцинации.

Краснов отметил, что количество заболевших, скорее всего, начнет расти с первых чисел сентября. Это происходит каждый год: дети возвращаются в школы, взрослые выходят на работу после отпусков, студенты приступают к учебе. Люди привозят инфекции из других регионов и стран, а в местах большого скопления риск заразиться увеличивается.

Влияет на ситуацию и осенняя погода. Перепады температур, когда днем жарко, а вечером резко холодает, негативно сказываются на иммунной системе.

Защититься от гриппа и других вирусов можно. Самое главное – пройти вакцинацию в конце лета или начале осени. Также специалисты советуют вести здоровый образ жизни и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.

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