В Кузбассе будут судить замдиректора за жестокое обращение с 18 воспитанниками

Бывший замдиректора учреждения в Кузбассе обвиняется в насилии над детьми. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по режиму учебно-воспитательного учреждения. Его обвиняют в жестоком обращении с воспитанниками. Об этом пишет VSE42.Ru.

По данным следствия, с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года обвиняемый применял физическую силу к 18 воспитанникам в возрасте от 11 до 15 лет. Он ссылался на нарушения распорядка, но, как отметили следователи, использовал недозволительные методы воспитания. Всего следователи насчитали 28 эпизодов превышения должностных полномочий с применением насилия к несовершеннолетним.

В ходе расследования допросили более 40 свидетелей. Следователи провели 13 очных ставок и 37 судебных экспертиз. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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