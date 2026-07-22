Мальчик попал под колеса «Лады» в Новосибирске

Ребенок пострадал в ДТП в Новосибирске. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 22 июля в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около 21 часа на территории у дома №1/10 по улице Одоевского водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

- В результате ДТП пострадал пешеход, мальчик 2018 года рождения, характер травм уточняется, - сообщили в ведомстве.

На место выезжал наряд ДПС. Полицейские осмотрели место происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

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