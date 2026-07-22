Новосибирский тренер Николаев: «Стероиды могут привести к образованию тромба»

Новосибирский тренер рассказал о вреде стероидов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фитнес-тренер из Новосибирска Валентин Николаев рассказал о последствиях использования анаболических стероидов и возможности набрать спортивную форму без препаратов. По словам специалиста, особенно опасным последствием фармакологии остается повышенный риск образования тромбов и дополнительная нагрузка на сердце. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Тренер признался, что сам применял стероиды во время подготовки к соревнованиям. Он старался использовать минимальные дозировки и проходил восстановление под контролем специалистов, однако полностью избежать последствий не смог.

- Я восстанавливался под наблюдением специалиста и сам хорошо разбирался в этом вопросе, но после курса у меня все равно образовался тромб, - рассказал Валентин Николаев.

По его словам, длительное применение анаболических препаратов также может повлиять на работу щитовидной железы и половую функцию. Среди возможных последствий он назвал импотенцию и другие нарушения здоровья.

Специалист отметил, что для достижения обычной спортивной формы стероиды не нужны. По его словам, результат можно получить благодаря тренировкам, правильному питанию и постепенному увеличению нагрузки.

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