Новый корпус лицея № 113 в Новосибирске примет 650 учеников

В Дзержинском районе Новосибирска строят новый корпус лицея №113. Фото: правительство Новосибирской области

В Дзержинском районе Новосибирска продолжается строительство дополнительного корпуса лицея № 113. Здание рассчитано на 650 учеников. Сейчас строительная готовность объекта превышает 61 процент. Об этом сообщили в правительстве региона.

Площадь нового корпуса – более 15 тысяч квадратных метров. Строители монтируют перегородки, обустраивают инженерные сети и внутренние системы, благоустраивают прилегающую территорию. Работы идут по графику.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов посетил стройплощадку и оценил ход работ. Он отметил, что возведение объекта ведется в условиях плотной застройки микрорайона. Это сложный процесс, но строители активно реализуют проект. По такому же принципу в Новосибирске построили новый корпус экономического лицея на улице Крылова, а также детский сад «Дружная семейка».

Новый корпус лицея возводят по национальному проекту «Молодежь и дети». В здании разместят лаборатории, столовую, спортзалы, актовый зал, библиотеку. Также предусмотрят инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями здоровья. В новом корпусе будут учиться средние и старшие классы, начальная школа останется в старом здании. После открытия корпуса количество учеников в лицее вырастет вдвое.

Дмитрий Богомолов напомнил, что по строительной программе на ближайшие три года в регионе построят 15 школ. Кроме того, до 2037 года на строительство 14 школ и 24 детских садов привлекли более 29 миллиардов рублей внебюджетных средств. Это почти 9 тысяч новых школьных мест и более 4,2 тысячи мест в детских садах. Разрешения на строительство уже получили на девять объектов.

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