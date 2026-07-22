Более 160 человек погибли на водоемах Сибири летом 2026 года

В Сибири за лето утонули около 40 детей и 120 взрослых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На водоемах Сибирского федерального округа этим летом уже погибли более 160 человек. Среди них – около 40 детей. Каждый третий взрослый находился в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные привели в Минздраве Новосибирской области.

В связи с этим специалисты напомнили основные правила безопасности. Нельзя купаться в одиночку – рядом всегда должен быть тот, кто сможет помочь в экстренной ситуации. Запрещено употреблять алкоголь перед купанием и во время него. Не стоит плавать и тем более нырять в незнакомых местах. Опасно заходить в воду во время грозы или сильного ветра. Важно соблюдать температурный режим – резкий перепад температур может вызвать шок. Также необходимо следить за детьми даже на мелководье.

22 июля отмечается Всемирный день предотвращения утоплений. Специалисты призывают граждан соблюдать правила безопасности, чтобы несчастные случаи не омрачили отдых.

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