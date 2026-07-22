В Советском районе Новосибирска ремонтируют улицу Тимакова на участке в 2 км

На улице Тимакова в Новосибирске завершают подготовку к укладке асфальта. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Новосибирска продолжается ремонт улицы Тимакова. Рабочие взялись за двухкилометровый участок, который проходит от улицы Зеленая Горка до трассы «Кольцово – Академгородок». Об этом рассказал Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Дорожники уже отфрезеровали около 15 тысяч квадратных метров старого покрытия. Всего на этом отрезке планируют обновить 17,5 тысяч квадратных метров полотна. Сейчас специалисты занимаются вскрытием дефектных участков. Они полностью удаляют нестабильный грунт и заменяют его крупным щебнем, чтобы основание дороги служило дольше. Такие работы уже выполнили на 70% от всей запланированной площади.

В ближайшие дни начнется укладка верхнего слоя. Его сделают из щебеночно-мастичной смеси. Этот материал прочнее обычного асфальта и лучше обеспечивает сцепление колес с дорогой. Подрядчик обещает закончить все работы досрочно – в августе. Улица Тимакова входит в список из 34 объектов муниципальной программы благоустройства дорог. На данный момент ремонт уже завершили на 17 объектах.

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