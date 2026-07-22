В Новосибирске двум иностранцам прекратили гражданство РФ

Два жителя Новосибирска лишились российского гражданства. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники полиции прекратили гражданство Российской Федерации двум мужчинам. Решение приняло Главное управление МВД по Новосибирской области. Лишение гражданства коснулось 57-летнего и 50-летнего жителей города, которые ранее получили российские паспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Основанием для такого решения стало совершение ими тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации», гражданство может быть аннулировано, если человек сообщил заведомо ложные сведения о готовности соблюдать Конституцию и законы страны.

Теперь ранее выданные паспорта признали недействительными. Полиция изымет эти документы и позже их уничтожит. После того как мужчины отбывают назначенный им срок наказания, их депортируют за пределы России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX