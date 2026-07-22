Рой шершней напал на мужчину в новосибирском селе Козино

Новосибирцу вызвали скорую помощь после нападения шершней. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Козино в Усть-Таркском районе Новосибирской области пожаловались на нашествие шершней. Насекомые массово селятся под крышами домов, в сараях, дровяниках и кронах деревьев. По словам одной из местных жительниц, «их стало невыносимо много». Люди боятся выпускать детей на улицу и стараются лишний раз не выходить во двор. Об этом пишет «Знамя труда».

Ситуация переросла в реальную угрозу после того, как местный житель решил самостоятельно уничтожить крупное гнездо шершней. Насекомые атаковали его. Укусы вызвали тяжелейшую аллергическую реакцию – анафилактический шок. Мужчина потерял сознание. Медики успели оказать экстренную помощь и спасли ему жизнь.

- Этот случай стал последней каплей. Жители просят обратить внимание на проблему, которая из частной превратилась в общую, - добавили в издании.

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