Мизулина связала смерть треш-блогерши Лапы Хапы в Новосибирске с наркотиками

Мизулина прокомментировала смерть блогерши Лапы Хапы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о гибели треш-блогерши Лапы Хапы в Новосибирске. Тело девушки перевезли в Ленинградскую область, где прошли похороны. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Мизулина отметила, что создатели треш-контента часто оказываются либо в тюрьме, либо на кладбище. Она подчеркнула, что за провокационными видео нередко стоят проблемы с психикой и зависимость от запрещенных веществ. Блогерша систематически публиковала контент с пропагандой наркотиков, порнографию и хулиганские выходки. Ее аудитория состояла в основном из детей.

- Девушка долгое время употребляла запрещенные вещества и, по предварительным данным, погибла от передозировки наркотиками. Печально это все, - написала в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.

Она добавила, что за последние два года организация несколько раз обращалась в полицию с жалобами на деятельность Лапы Хапы.

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