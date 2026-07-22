В Бийске за 48 млн рублей снесут аварийную девятиэтажку

Расселенный более десяти лет назад дом на улице Машиностроителей демонтируют до конца мая 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Бийска ищут подрядчика для сноса аварийного девятиэтажного дома на улице Машиностроителей, 17. На демонтаж здания готовы направить до 48,2 млн рублей. Об этом пишет ТОЛК.

Согласно документации, подрядчику предстоит полностью демонтировать дом до 31 мая 2027 года и вывезти строительный мусор на полигон.

Особенностью работ станет близость жилых домов. Одна из соседних девятиэтажек практически примыкает к аварийному зданию, поэтому демонтаж проведут поэтапно с использованием гусеничного крана, гидромолота и ручного инструмента. На более безопасном расстоянии задействуют спецтехнику. Для уменьшения количества пыли летом конструкции и строительный мусор будут поливать водой.

После завершения работ фундамент засыплют грунтом и засеют травой, при этом сваи демонтировать не планируют.

Дом получил серьезные повреждения после землетрясения в Республике Алтай в 2003 году. Позже его признали аварийным и расселили. После этого в здание регулярно проникали подростки, из-за чего власти усилили меры безопасности: заварили часть входов и организовали охрану.

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