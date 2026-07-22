В новосибирской колонии осужденный получил травмы от падения павильона

Осужденного госпитализировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В исправительной колонии №8 в Новосибирске произошел несчастный случай с осужденным. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Новосибирской области.

20 июля осужденный, который работал слесарем, выполнял задание на участке по сборке металлоконструкций. Он собирал остановочный павильон. Мужчина находился у задней стенки конструкции, взял в руки шуруповерт, потянул павильон на себя. В результате конструкция начала падать и придавила работника. На место вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели пострадавшего и доставили его в больницу с тяжелыми травмами.

Гострудинспекция начала расследование этого происшествия. Специалисты установят причины и обстоятельства несчастного случая. Лиц, которые допустили нарушения обязательных требований трудового законодательства, привлекут к административной ответственности. Материалы расследования передадут в следственные органы.

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