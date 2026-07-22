На Алтае за 398 млн рублей отремонтируют 12 км трассы до Казахстана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Алтайском крае объявили поиск подрядчиков для ремонта почти 12 километров федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном. Начальная стоимость двух контрактов составляет около 398 млн рублей. Об этом пишет ТОЛК.
Речь идет о двух участках дороги в Романовском районе. За ремонт отрезка с 201-го по 210-й километр готовы заплатить 303 млн рублей, еще 95 млн рублей предусмотрено на обновление участка с 198-го по 201-й километр.
Подрядчикам предстоит заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы, нанести новую разметку, а также установить дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики.
Заявки на участие в торгах принимают до 14 августа. Победителей определят 19 августа, а завершить все работы необходимо до 30 сентября 2028 года.
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