24-летняя треш-блогерша Лапа Хапа скончалась в Новосибирске

В Новосибирске умерла блогерша Лапа Хапа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске скончалась популярная в социальных сетях 24-летняя блогерша Лапа Хапа. Ее настоящее имя — Домна Денисовна Белявская. Девушка родилась 9 января 2002 года, а смерть наступила 16 июля 2026 года.

Администраторы ее телеграм-канала сообщили подписчикам о тяжелой утрате и заявили, что временно приостановят выпуск постов в знак скорби. По данным близких, причиной смерти стала передозировка наркотических веществ. Девушку уже похоронили.

- Прощай, Лапа… Ты навсегда останешься в наших сердцах, в каждом теплом воспоминании, в каждом добром слове, что мы шептали тебе. Мы будем скучать. Спи спокойно, родная, - написали администраторы канала.

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